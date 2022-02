Roma, fiamme divorano un appartamento: muore carbonizzato un 66enne

Un incendio è scoppiato questa mattina, intono alle 7.50, in un appartamento di un palazzo in via M.Amari 48, nella Capitale. Le fiamme hanno iniziato a propagarsi con una velocità incredibile, erodendo senza sosta le pareti e le stanze dell’abitazione. Sul posto sono giunte così diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Tuscolano con a seguito l’autoscala e il carro degli autoprotettori. Raggiunto l’appartamento, però, durante le operazioni di spegnimento hanno rinvenuto un cadavere, in una delle stanza. Secondo le prime identificazioni, si tratterebbe di un uomo di 66 anni che abitava all’interno della struttura. L’incendio non gli ha lasciato scampo. Ora gli operatori intervenuti stanno cercando di capire quali siano state le cause che hanno portato all’incendio improvviso, ma per il momento nessuna ipotesi a riguardo.

