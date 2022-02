Lanuvio, la sala delle colonne delle biblioteca comunale e del museo diffuso si rifà il look

Questa mattina, a seguito della convenzione da tempo stipulata fra il Comune di Lanuvio e il Collegio dei Barbieri e Parrucchieri di Roma, la Sala delle Colonne della Biblioteca Comunale “F.Dionisi” di Lanuvio si è arricchita grazie a una donazione del suddetto collegio di una dotazione di sedie, che ha permesso di dare una rinnovata e ancor più bella veste alla sala, utilizzata in particolare per le attività culturali della Biblioteca stessa, del Museo Diffuso Lanuvino (di cui è una delle sedi con l’allestimento museale della Mostra “Sacra Nemora”) e anche talvolta per le funzioni di matrimonio civile.

“Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara l’Assessore alla Cultura Alessandro De Santis – di come la collaborazione tra il Comune di Lanuvio e il Collegio si stia facendo sempre più stretta e fattiva; quello di oggi è un piccolo grande passo, il primo di un percorso che porterà a breve alla definitiva e tanto attesa sistemazione del Primo Museo Nazionale della Barberia, un unicum, proprio presso la nostra cittadina di Lanuvio, e precisamente presso le rinnovate Scuderie di Palazzo Colonna (il cosiddetto Cantinone)”.

