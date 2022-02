Terracina: dopo una lunga attesa, riapre il Ponte Maggiore

Sono passati ormai più di due anni dal giorno in cui il Ponte Maggiore, nella frazione di Borgo Hermada, nel comune di Terracina, è stato chiuso per lavori. Il ponte collega la via Appia, oltre che con la suddetta frazione, con diverse Migliare. Necessitava una messa in sicurezza e i lavori sono stati effettuati dal personale della provincia di Latina. Il ponte riapre oggi, finalmente.

Era stato chiuso a causa di alcuni problemi strutturali. È un ponte strategico, situato in una zona densamente trafficata, e questa chiusura prolungata ha causata diversi problemi ai residenti, agli agricoltori che lì hanno le terre e, a chi, d’estate si reca presso la residenza estiva.

È stata ripristinata anche la circolazione a due sensi.

Soddisfatti in primis i cittadini, e a seguire la sindaca di Terracina, Roberta Tintari, che ha ringraziato gli assessori e i consiglieri comunali – oltre alla Provincia, all’Anas, alla Prefettura, alla Polizia Stradale – per aver contribuito a velocizzare la riapertura di un ponte fondamentale nella circolazione della zona.

Eleonora Persichetti

