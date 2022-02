Ardea, Simone Erriu è il nuovo responsabile della Democrazia Cristiana

“Da qualche giorno sono stato nominato responsabile del partito politico Dc per Ardea. Sono entusiasta di questa nuova avventura e felice di far ripartire un grande partito fondato da autentiche icone istituzionali che hanno fatto la storia della politica italiana.

La prossima tappa sarà l’incontro delle forze politiche per eleggere in primavera il nuovo consiglio comunale di ardea. Il nostro gruppo dialogherà e aderirà ad un progetto politico serio e valido per la risoluzione dei problemi del territorio. Qualora non vi fosse un progetto da noi ritenuto valido e al servizio del cittadino, ne sposeremo uno nostro”.

Così in una nota Simone Erriu, nuovo responsabile della Democrazia Cristiana ad Ardea.

