Polizia Locale, controllate più di 1500 persone e oltre 400 attività nel fine settimana, chiusi 18 esercizi

Non si arresta l’attività di vigilanza da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per verificare il rispetto delle disposizioni in vigore a tutela della salute collettiva , nonché delle misure previste dall’Ordinanza Sindacale n.19 del 3 febbraio 2022, a contrasto della Malamovida. Anche ieri sera di ieri i caschi bianchi sono intervenuti nei I e II Municipio controllando oltre 150 attività. Sono scattate le sanzioni con conseguente chiusura di 5 giorni per 7 esercizi trovati aperti oltre le ore 22.

Tra venerdì e sabato sono oltre 400 le attività verificate e 18 i provvedimenti di chiusura.

Nel corso degli accertamenti nel quartiere di Trastevere, il gestore di un minimarket è stato sorpreso da un pattuglia mentre vendeva bevande alcoliche a dei ragazzi, oltre l’orario consentito e a serrande abbassate, pensando così di eludere i controlli. Anche in questo caso, scattate sanzioni e chiusura per l’esercente.

Nell’ambito delle verifiche per il rispetto delle misure anti Covid, più di 1500 le persone controllate sul regolare possesso del Green Pass a sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione personale, mentre gli accertamenti per l’osservanza del Codice della Strada hanno portato a 730 sanzioni.