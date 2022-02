Roma, controlli a tutela dei consumatori: sequestrati più di 30 chili di prodotti alimentari e 3mila euro di sanzioni ad un minimarket

(MeridianaNotizie) Roma, 4 febbraio 2022 – Un sequestro di più 30 chili di generi alimentari, tra cui una ingente quantità di pesce, carne oltreché prodotti vegetali, è stato eseguito ieri dagli agenti della Polizia Locale del gruppo VI Torri in collaborazione con la Polizia di Stato del VI Distretto Casilino , nell’ambito dei controlli interforze predisposti nel territorio del VI Municipio. Gli operanti, nel corso delle consuete verifiche per la tutela dei consumatori e per il contrasto ai fenomeni di abusivismo commerciale, hanno riscontrato all’interno di un Minimarket sito nella zona di Rocca Cencia, la presenza di un ingente quantità di alimenti surgelati privi delle necessarie indicazioni sulla tracciabilità , provenienza degli alimenti, oltreché della specifica dei prezzi di vendita. In totale sono stati sequestrati 18 kg di prodotti ittici, 7,5 kg di prodotti vari di origine animale e 10 kg di generi vegetali, elevando sanzioni per un totale di circa 3000 euro.

