Parchi, Diaco (M5S): “Grazie a fondi stanziati da giunta Raggi Villa Ada potrà rinascere”

“Grazie ai fondi stanziati dalla giunta Raggi il Parco di Villa Ada conoscerà una nuova vita. I programmi di riforestazione, manutenzione dei viali, riqualificazione degli immobili, bonifiche e lotta continua contro il parassita dei pini sono il focus del corposo programma di valorizzazione, tutela e salvaguardia per Villa Ada, polmone verde del II Municipio.

Partirà quindi a breve il progetto ideato da Lorenzo Grassi che ha vinto il finanziamento del bilancio partecipativo avvenuto nella precedente consiliatura. Più nello specifico, un ingente investimento è previsto per il restauro e la riqualificazione degli immobili di Villa Ada: per il Casale della Finanziera sono stati stanziati 1.350.000 euro, per le ex scuderie reali 6.500.000 euro, e per il Casale La Tribuna altri 730.000 euro. Villa Ada dovrà poi essere oggetto di manutenzione costante del verde con una specifica attenzione alle alberature: tra le priorità vi è il completamento del trattamento endoterapico dei pini per contrastare i parassiti. In qualità di vicepresidente richiederò la convocazione della commissione Ambiente per controllare che tutto si svolga come previsto”.

Così in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele Diaco (M5s).

