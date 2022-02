Ipa, Matone e Santori (Lega): “Commissione trasparenza su principale scandalo ultimi 10 anni”

“Oggi è convocata la riunione della Commissione trasparenza di Roma Capitale voluta dalla Lega per fare chiarezza sul principale scandalo degli ultimi dieci anni, quello che ha investito l’Istituto di previdenza e assistenza del personale di Roma Capitale. Questa è l’occasione per avviare quella puntuale e necessaria valutazione delle condizioni dell’Ipa che migliaia di famiglie romane stanno aspettando”. Lo dichiarano in una nota congiunta Simonetta Matone, capogruppo della Lega in Campidoglio, e Fabrizio Santori, consigliere segretario dello stesso schieramento in Aula Giulio Cesare, che avevano presentato ufficiale richiesta per convocare la seduta. “Durante la conferenza, nel corso della quale è prevista anche l’audizione dell’ex commissario straordinario Fabio Serini, ci attendiamo che venga fuori finalmente tutto quanto c’è da sapere sulle molte e gravi problematiche che investono l’Ipa”, proseguono Matone e Santori.”Il problema è grave e va risolto subito, e una volta per tutte”, concludono Matone e Santori.

OGGI 11.30 Commissione trasparenza chiesta dalla Lega: ecco il link a cui collegarsi per seguire la commissione https://streaming.comune.roma.it/portal/home

