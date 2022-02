IL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA E’ FAIR PLAY !!!

Ma di che cosa dobbiamo ancora parlare, se non di rispetto di noi stessi, del riguardo che dobbiamo alla nostra identità e quindi alla nostra dignità. Sergio Mattarella ha presentato al contempo la carta dei diritti e dei doveri, che tutti riguarda, a prescindere. Non ci possiamo e vogliamo sottrarre all’invito del Capo dello Stato, un invito che suona proprio come un ultimo appello: occorre giocare in modo corretto e leale, senza ipocrisie e infingimenti, con assoluto fair play!

