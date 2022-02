Giornata dei Calzini Spaiati 2022: un’iniziativa all’insegna dell’inclusione e della condivisione

Oggi, 4 febbraio 2022, si celebra la Giornata dei Calzini Spaiati. Giunta alla sua nona edizione, la ricorrenza si festeggia il primo venerdì di febbraio di ogni anno. Ma di cosa si tratta? Di un’iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare sulla diversità. I calzini spaiati, differenti, quindi, per forma, colore e misura, dimostrano che la natura delle cose non cambia: restano sempre calzini e servono a scaldare i piedi. L’obiettivo è favorire l’inclusione e l’accettazione della diversità, avvicinare piccoli e grandi all’idea che siamo tutti diversi e unici, ma sempre persone.

La giornata ha origini friulane. È nata da un’idea dei bambini della scuola elementare di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine, e dalla loro maestra, Sabrina Flapp, con l’intento di sensibilizzare nei confronti dell’autismo. È un’iniziativa divertente e inclusiva. Bambini e adulti, a casa o a scuola, indossano calzini di tutti i colori e di tutti i tipi.

Alcuni psicologi non sono d’accordo con questa giornata, perché non esistono bambini speciali. I piccoli hanno solo bisogno di essere compresi e ascoltati dagli adulti, di imparare ad esprimere le loro emozioni e a canalizzarle. Sarebbe opportuno che tutti i bambini venissero educati quotidianamente alla conoscenza e alla convivenza con la diversità. Però, è risaputo, si insegna anche con il gioco e in modo divertente e, magari, funziona anche stavolta.

Basta veramente poco per prenderne parte sui social: si indossano due calzini diversi e si condividono le proprie foto con l’hashtag #calzinispaiati2022.

Eleonora Persichetti

Mi piace: Mi piace Caricamento...