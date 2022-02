Asl Roma 6, crescita dei contagi tra la popolazione scolastica: da 160 a 700 in quarantena !

Si è svolta ieri 3 febbraio 2022 la Conferenza locale della Sanità Asl Roma 6, alla presenza del Commissario Straordinario Narciso Mostarda, del Direttore Sanitario Roberto Corsi e dei sindaci del territorio.

All’ordine del giorno:

· andamento epidemiologico e piano vaccinale, gestione del numero di posti letto necessari negli ospedali dell’azienda in questa fase di emergenza Covid

· criticità della piattaforma Covid Asl

· situazione attuale e previsione drive-in scolastici

· previsione investimenti PNRR

Il Commissario Straordinario ha aperto la conferenza facendo il punto sulla situazione epidemiologica dei singoli comuni, focalizzando l’attenzione sulla crescita dei contagi tra la popolazione scolastica. Le classi poste in quarantena sono passate da 160 dall’ultima settimana di dicembre che registrava il picco per il 2021 ad un numero di circa 700 classi poste in quarantena a settimana nel mese di gennaio. A seguito delle nuove indicazioni ministeriali il Commissario Straordinario ha descritto le modalità di accesso ai drive-in aziendali dedicati alle scuole con una disponibilità rafforzata di oltre 550 tamponi giornalieri. Il dott. Mostarda ha poi continuato esponendo ai sindaci l’andamento della campagna vaccinale e l’offerta attuale dei posti letto nella rete degli ospedali del territorio che continuano a rimodularsi in risposta alla crisi emergenziale. Al termine dell’aggiornamento la Asl ha illustrato gli investimenti del PNRR previsti per l’azienda sia sulla rete ospedaliera che sulle strutture del territorio.

La conferenza è stata occasione di confronto sulle difficoltà in alcuni casi riscontrate nell’utilizzo della piattaforma aziendale per la gestione dei casi positivi e sulle possibili risoluzioni. È stata avanzata da parte della Asl Roma 6 la proposta di un incontro con i nostri tecnici e gli operatori dei vari comuni al fine di mostrare tutte le nuove funzionalità della piattaforma Covid e utilizzarla in modo efficiente

Mi piace: Mi piace Caricamento...