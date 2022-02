Roma, Ferrara-Canale (M5S-LcR) su comunità energetiche: “Bene approvazione unanime Aula su mozione condivisa LcR-M5S”

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione in Aula all’unanimità della mozione presentata dalla Lista Civica Raggi e dal M5S sulle comunità energetiche.

Le comunità energetiche garantiscono al Paese maggiore autosufficienza energetica. Il risparmio in bolletta è garantito: grazie all’autoproduzione e condivisione interna di energia i membri della comunità possono godere di notevoli vantaggi in termini di abbattimento dei costi in bolletta. Grazie a queste è possibile massimizzare lo sfruttamento dell’energia prodotta da pannelli solari che potranno diventare una realtà anche in Italia, secondo le disposizioni introdotte dal decreto Milleproroghe all’art.42bis.

Attualmente, l’Italia si colloca alla 19° posizione, su 28, tra i paesi membri dell’Unione europea, nell’Indice europea di povertà energetica 2019 e il bonus energia elettrica e gas, erogato tramite sconto diretto in bolletta, risulta richiesto da appena il 30% degli aventi diritto e, comunque, non appare sufficiente, da solo e nella sua attuale configurazione, a risolvere interamente tale problematica.

Con la mozione odierna abbiamo richiesto attenzione su questo strumento e la maggior diffusione possibile nella nostra comunità municipale e cittadina affinché non solo se ne dia attuazione, ma se ne informi anche il maggior numero di cittadini, vista la ingente crisi energetica e il caro bollette. Il tutto in continuità con la manifestazione di interesse già presentata dalla Giunta del IX Municipio in data 17 gennaio 2022 in adesione al bando della Regione Lazio nell’ambito del Pnrr, che include un progetto pilota di comunità energetica a Vitinia e successive altre 10 comunità energetiche, la creazione di Comunità energetiche e di autoconsumo collettivo: ciò include il coinvolgimento dei cittadini residenti e l’impiego di aree o edifici di proprietà comunale, in particolare sostenendo prioritariamente le forme di configurazioni che generano benefici diretti con la riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico che ricadono o rischiano di ricadere nella condizione di povertà energetica.

Bene dunque che si sia votato in senso univoco e che altri consiglieri abbiano voluto sottoscrivere l’atto. Auspichiamo anche che l’Aula ora approvi l’altra mozione, a prima firma Paolo Ferrara, riguardante sempre le comunità energetiche”.