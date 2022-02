Lanuvio, torna il Carnevale Digitale

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Lanuvio, con la collaborazione dell’Associazione Lanuvio Nuova Proloco, ha organizzato il “Carnevale Digitale”, un concorso aperto a tutti per vivere l’atmosfera gioiosa della festa in maschera per eccellenza anche in un periodo di restrizioni come quello che stiamo vivendo.

L’iniziativa, alla sua seconda edizione, è aperta ai singoli cittadini ma anche ai gruppi e classi scolastiche e ha lo scopo di stimolare l’immaginazione, la scrittura creativa, la fantasia e la capacità espressiva, artistica e comica. Si potrà partecipare al concorso in due distinte categorie inviando lavoretti creativi, poesie, scritti che contengano pensieri, emozioni, riflessioni, disegni, messaggi riguardanti il Carnevale o un video della durata massima di 1 minuto in tutti i soggetti coinvolti dovranno essere mascherati, entro il 18 febbraio prossimo.

“Così come è successo per le altre festività, nonostante il periodo complicato che stiamo ancora affrontando, come amministrazione comunale abbiamo preferito trovare una modalità alternativa per svolgere le iniziative piuttosto che non festeggiare per niente” – dichiara Alessandro De Santis Assessore alla Cultura e agli Eventi del Comune di Lanuvio. “Questa del Carnevale Digitale è un’idea che già lo scorso anno si è rivelata vincente e che abbiamo deciso di riproporre proprio in virtù del fatto che non è ancora sicuro svolgere gli eventi in presenza. Ci auguriamo – conclude De Santis – che questo sia l’ultimo anno in cui dovremo ricorrere al virtuale per poter condividere l’allegria delle festività ma se così non dovesse essere ci impegneremo in ogni caso per garantire a tutti, grandi e piccoli, quei momenti di condivisione e convivialità che servono a migliorare la qualità della vita di tutti”.

Per partecipare al concorso è possibile scaricare il modulo d’iscrizione e il regolamento dalla pagina Facebook, dalla pagina Instagram, e sul sito internet della Lanuvio Nuova Pro Loco

http://www.lanuvionuovaproloco.it/

https://www.facebook.com/lanuvionuovaproloco

https://www.instagram.com/

