EMOZIONI OLIMPICHE

Per tutta la durata dei Giochi Olimpici (dal 4 al 20 febbraio) e Paralimpici (dal 4 al 13 marzo) Beijing 2022, la FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (125 Nazioni affiliate presieduta dal Prof. Franco Ascani, Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del del Comitato Olimpico Internazionale) mette a disposizione gratuita la Piattaforma SPORTMOVIESTV.COM https://www.sportmoviestv.com/accesso-catalogo-gratis ). Si tratta della prima Digital Community di Informazione e Cultura Sportiva con 27.234 video gratuiti sullo sport che celebrano, raccontano e si ispirano al gesto sportivo – visibili on-line su tutti i device e catalogati in 8 Aree – tra cui: “I Giochi Olimpici e Paralimpici”; “I campioni mondiali dello sport” ; “Le immagini esclusive dell’Olympic Channel”; “CIO Media”; “Il calendario dello sport internazionale; “Youth and School”: attività per i ragazzi e per le Scuole; “Cinema & Sport”; ecc.