Carnevale 2022, Pomezia diventa la Città delle Favole

Pomezia ospita quest’anno i personaggi delle favole più amate dai bambini: Aladin, Cappuccetto Rosso, Peter Pan e Masha e Orso. In occasione della 46° edizione del Carnevale pometino, le piazze di Pomezia e Torvaianica si illuminano da stasera 1 febbraio fino al prossimo 1 marzo, per accompagnare i più piccoli in questo Carnevale, purtroppo ancora senza carri ed eventi a causa della pandemia in corso.

“Anche quest’anno non potremo organizzare la tradizionale sfilata con carri e gruppi mascherati – spiega la vice Sindaco Simona Morcellini – Ma vogliamo ugualmente celebrare la festa più longeva di Pomezia, giunta quest’anno alla 46° edizione, popolando e illuminando piazza Ungheria, piazza Indipendenza e piazza San Benedetto da Norcia con i personaggi delle favole più amate dai bambini, nella speranza che i loro sorrisi possano trasmettere un messaggio di fiducia all’intera comunità”.



“Celebreremo un Carnevale diverso dagli altri, continuando a mantenere alta l’attenzione – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Ringrazio la vice Sindaco e l’Ufficio Cultura per il lavoro costante che portano avanti affinché la Città di Pomezia rimanga viva e bella, a beneficio della cittadinanza e delle attività commerciali. Un ringraziamento speciale a Elisa Baccio e Lorena Melai, studentesse del liceo Picasso, per la realizzazione della grafica del nostro Carnevale”.



Con l’occasione sarà allestito anche uno spazio dedicato agli innamorati per il 14 febbraio, festa di San Valentino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...