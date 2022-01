Sanità, Ghera (Fdi): Ambulanze bloccate Regione non ha risolto criticità pronto soccorso

“Esprimo la mia vicinanza all’equipaggio del 118 coinvolto questa notte in un incidente con ribaltamento dell’ambulanza, risoltosi fortunatamente senza gravi conseguenze. Aspettando che siano appurate le circostanze, voglio sottolineare come il fermo protratto delle ambulanze nei Pronto Soccorso renda ancora più faticoso e stressante il lavoro degli operatori, già messi a dura prova da due anni di emergenza pandemica. Oltre ad incrementare le sofferenze dei pazienti, i molti mezzi fermi negli ospedali, riducono e ritardano altre operazioni di soccorso rendendo più complicati e rischiosi gli interventi, limitando le condizioni di sicurezza ed accentuando il disagio del personale. Una situazione che si ripete ad ogni nuova ondata del virus e dimostra come la Sanità del Lazio non abbia affatto risolto criticità gravi come la mancanza di posti letto e finanche di barelle, la carenza di personale nei Pronto Soccorso, l’insufficienza di mezzi soccorritori”.

Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.

