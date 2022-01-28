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PACE PER I GIOCHI !

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I GIOCHI INVERNALI DI PECHINO COMINCIANO A FARSI SENTIRE, NON SOLTANTO PER LE VICENDE ALTERNE DEGLI ATLETI E DELLE ATLETE CANDIDATE ALLA GLORIA OLIMPICA, A COMINCIARE DALLA IMPERTERRITA SOFIA GOGGIA, PROTAGONISTA COMUNQUE ESTREMA… ADESSO INIZIANO ANCHE I RITORNI DI FIAMMA PER IL BOICOTTAGGIO DIPLOMATICO, CHE VIAGGIA DI PARI PASSO CON I VENTI BELLICOSI AI CONFINI DELL’UCRAINA. IO CONTINUO A PENSARE CHE LO SPORT E L’OLIMPISMO DEVONO ESSERE LASCIATI IN PACE, COM’E’ GIUSTO CHE SIA.

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Ruggero Alcanterini

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