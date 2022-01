PACE PER I GIOCHI !

I GIOCHI INVERNALI DI PECHINO COMINCIANO A FARSI SENTIRE, NON SOLTANTO PER LE VICENDE ALTERNE DEGLI ATLETI E DELLE ATLETE CANDIDATE ALLA GLORIA OLIMPICA, A COMINCIARE DALLA IMPERTERRITA SOFIA GOGGIA, PROTAGONISTA COMUNQUE ESTREMA… ADESSO INIZIANO ANCHE I RITORNI DI FIAMMA PER IL BOICOTTAGGIO DIPLOMATICO, CHE VIAGGIA DI PARI PASSO CON I VENTI BELLICOSI AI CONFINI DELL’UCRAINA. IO CONTINUO A PENSARE CHE LO SPORT E L’OLIMPISMO DEVONO ESSERE LASCIATI IN PACE, COM’E’ GIUSTO CHE SIA.

