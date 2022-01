Elezione Presidente della Repubblica, due preferenze per l’anziate Pierluigi Campomizzi

In attesa della nomina del presidente della Repubblica, dopo la sesta fumata nera, in attesa di scoprire i risultati delle due possibili candidature dell’ultim’ora, Belloni e Cartabia, due giorni fa, sono state espresse due preferenze, durante le operazioni voto, per l’anziate Pierluigi Campomizzi, ex segretario della Lega neroniana ed esponente politico di lungo corso.

Un gesto di affetto di un suo carissimo amico, Gian Marco Centinaio che sulla propria pagina social, giorni fa, ha annunciato il suo voto:

“Riassunto della terza giornata di votazione: anche oggi fumata nera. I nomi proposti dal centrodestra sono stati dichiarati non interessanti dalla compagine di centrosinistra (e loro non stanno facendo nomi perché continuano a litigare). Andiamo avanti in attesa che questa situazione si sblocchi in fretta. Nel frattempo voglio salutare un CARISSIMO AMICO Pierluigi Campomizzi che oggi sentirà il suo nome nell’aula di Montecitorio. Ti voglio rivedere in fretta in piedi e operativo”.

