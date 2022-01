Roma, Fdi: “In Municipio III venga apposta una targa in ricordo di Stefano Cecchetti”

“Ho protocollato in consiglio una proposta affinchè in Municipio III venga apposta una targa in memoria di Stefano Cecchetti, ucciso dai terroristi a Talenti il 10 gennaio 1979. A distanza di quarantatre anni dall’assassinio nessuna amministrazione ha mai provveduto all’istallazione di una targa ricordo del giovane studente barbaramente assassinato mentre era seduto fuori a un bar insieme a due amici. Penso che sia arrivato il momento che il ricordo di quegli anni bui per il nostro quartiere sia concretamente testimoniato da un monumento simbolico come una targa in ricordo di Cecchetti”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio III, Manuel Bartolomeo.

