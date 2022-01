Pomezia celebra la Giornata internazionale della Memoria

Si celebra oggi la Giornata internazionale della Memoria in ricordo di tutte le vittime dell’Olocausto. Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, l’Assessore Giovanni Mattias e una rappresentanza del Consiglio comunale hanno deposto una rosa questa mattina presso il Parco delle Rimembranze per omaggiare simbolicamente quanti hanno perso la vita nell’orrore nazista della Shoah.





“La Giornata della Memoria – sottolinea il Primo Cittadino – rappresenta un’occasione importante per mantenere viva la consapevolezza dei crimini del passato e impedire che si ripetano nel futuro. Ricordare una delle pagine più buie della nostra storia è fondamentale per contrastare i rigurgiti fascisti che purtroppo ancora oggi continuano a manifestarsi. Episodi gravi, come quello accaduto a Livorno, che ci spingono a lavorare ancora di più con le scuole per trasmettere alle nuove generazioni una memoria collettiva che è il messaggio di chi c’era e il ricordo vivo di una comunità che difende i diritti umani”.





Il Sindaco Zuccalà partecipa inoltre all’evento online “Minuti di Memoria”, iniziativa organizzata dall’ ANPI Pomezia “Teresa Mattei e le Altre” per dare voce alla memoria. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pomezia, è trasmessa sulla pagina Facebook dell’Anpi sezione di Pomezia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...