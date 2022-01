Roma, De Santis (LcR) su formazione: “Giornate di passione per servizi educativi e scolastici di Roma Capitale”

Eppure alla nuova Giunta è stato lasciato in eredità un lavoro importante: Nel quinquennio 2016/ 2021 è stato rafforzato l’organico con oltre 1500 stabilizzazioni volute da Virginia Raggi come primo atto dopo il suo insediamento; sono state bandite procedure concorsuali grazie alle quali è stato possibile inserire in percorsi di stabilizzazione migliaia di lavoratrici che altrimenti – a norma di legge – non avrebbero potuto sottoscrivere i contratti a tempo determinato; è stato introdotto il così detto organico potenziato che ha rafforzato il servizio e consentito la sottoscrizione di un numero superiore di contratti; è stato varato varato un piano assunzionale che prevede il reclutamento a tempo indeterminato di centinaia di lavoratrici entro il 2023, sono state istituite le MAD e molto altro.