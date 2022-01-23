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Nel ricordo di Pietro Mennea

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IERI, ABBIAMO RIAPERTO IN MOLTI GLI ALBUM DELLE MEMORIE, ONORANDO IN PARTICOLARE QUELLA DI GIAMPAOLO LENZI. TRA LE FOTO DA ME RIPROPOSTE, QUELLE RELATIVE A DARIO BONETTI E SILVIA CHERSONI PROTAGONISTI DEI CAMPIONATI AICS NEL 1967 E 1968 A LUCCA E TRIESTE. OGGI, PRENDO LO SPUNTO PER PROPORVI UNA FOTO SCATTATA A SALERNO NEL 1969, DURANTE I CAMPIONATI AICS DI ATLETICA. ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTAVA DI UNA “PRIMA” ASSOLUTA, QUELLA DI PIETRO MENNEA, VINCITORE DEI 100 IN 10.8 (migliore prestazione nazionale “allievi” eguagliata) E DEI 300 IN 35.2, PREMIATO DAL SOTTOSCRITTO. COME SI POTRA’ NOTARE ERAVAMO ENTRAMBI SENZA BARBA E CON QUALCHE CHILO IN MENO…
***PER LA STORIA, SUL PODIO CON MENNEA, 2° GIANNI CATALANO – AICS MILANO E 3° MAURO GIANNELLI – LA BALZANA SIENA.

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Ruggero Alcanterini

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