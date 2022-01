LA SATIRA E’ LA SATIRA, BELLEZZA !

– Libertà di pensiero e di azioni, anche le più discutibili e disgustose, in nome della democrazia. Questa mattina qualcuno ha rispolverato anche il motto “pertininiano” … A BRIGANTE, BRIGANTE E MEZZO. Purtroppo, c’è poco da discutere e polemizzare. Dopo il terremoto, gli incendi boschivi e le slavine, adesso tornano le bombe d’acqua. Da Sciacca ed Agrigento giunge il segnale di possibili tsunami e non siamo di fronte a catastrofisti, ma a scienziati preposti alla vigilanza. Dire che le dighe appenniniche in area sismica sono a rischio non è una corbelleria . Adesso la natura ci sta presentando il conto, tutto insieme: sommare emergenza e prevenzione ci sembra impossibile se teniamo conto soprattutto della burocrazia e delle norme di cautela contro i profittatori , i ladri, gli sciacalli di ogni genere.

Però da questa situazione se ne deve comunque venire fuori, come storicamente hanno fatto i nostri progenitori ed avi, senza abbandonare i territori, ma usando il buon senso. Occorre una chiave di lettura, di metodo, per affrontare insieme questa crisi, che sembra prescindere dalla normalità, dal quotidiano, fatto di ordinario degrado, di mancanza di lavoro, di povertà, di immigrati allo sbando, di cui non riusciremo a perdere la memoria, pur storditi dalla sovrumana ultima tragedia in quel di Rigopiano…