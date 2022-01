A Torvaianica messa per San Sebastiano, patrono della Polizia locale

In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, il Comune di Pomezia ha celebrato questa mattina il santo patrono della Polizia locale con la tradizionale messa solenne presso la Parrocchia Beata Vergine Immacolata in piazza Ungheria.



Per l’occasione, il Sindaco Adriano Zuccalà, in accordo con il Comandante Angelo Pizzoli, ha conferito encomio solenne a tutti gli operatori del Corpo della Polizia Locale di Pomezia, per essersi distinti per il quotidiano e generoso impegno dimostrato, fin dall’inizio della pandemia, a servizio della Città e della cittadinanza.



“Ringrazio il Comandante Angelo Pizzoli e ciascun agente della Polizia Locale di Pomezia – ha detto il Sindaco Adriano Zuccalà – per il duro lavoro quotidiano svolto con spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e alto senso del dovere nelle attività a sostegno della cittadinanza, in particolare verso le categorie più fragili e disagiate, assicurando un capillare e costante presidio del territorio finalizzato al contenimento del virus e della sua diffusione”.

La cerimonia ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutte le forze di Polizia operanti sul territorio, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco nonché delle Associazioni di Volontariato operanti nelle attività di Protezione Civile.

