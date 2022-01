Sermoneta: quarantatreenne picchia la madre invalida, ma le telecamere lo incastrano

Un altro episodio di violenza sulle nostre pagine di cronaca. Violenza contro una donna, anziana e disabile, sulla sedia a rotelle. Il tutto ad opera del figlio, un uomo di 43 anni. La vicenda è accaduta a Sermoneta, in provincia di Latina, nell’appartamento della signora. Non era la prima volta che la picchiava, la schiaffeggiava, la colpiva con strumenti da cucina. Purtroppo, i maltrattamenti sono stati ripetuti per diverso tempo. La donna era seguita dai Servizi sociali, ma non aveva avuto né la forza né il coraggio di denunciare il figlio. Aveva subito senza essersi potuta ribellare. Per fortuna, la Procura di Latina aveva aperto un’indagine ed i carabinieri lo sorvegliavano. Erano state installate delle telecamere nella casa della madre che hanno documentato tutti i fatti legati alla violenza ed è stato possibile, così, incastrare l’uomo e arrestarlo prontamente. L’ennesima violenza all’interno delle mura domestiche, contro una donna indifesa, anziana, impossibilitata e ribellarsi, per giunta, madre del carnefice. L’unica arma rimane quella della denuncia o della segnalazione alle Forze dell’ordine, alle associazioni. La battaglia contro la violenza sulle donne va combattuta tutti i giorni, la parola diventa l’arma principale per farlo.

Eleonora Persichetti

