Pomezia, nuovo menù della mensa scolastica a partire da lunedì 17 gennaio

Da lunedì 17 gennaio prossimo entrerà in vigore il nuovo menù invernale della mensa scolastica per gli studenti di Pomezia. Il nuovo menù, concordato tra la Commissione mensa, l’Amministrazione comunale e la dietista della ditta appaltatrice, è stato validato dalla Asl e risponde alle linee guida del Ministero della Salute, garantendo la qualità della refezione scolastica, il basso impatto ambientale e la diminuzione degli sprechi.



Un esito che dimostra il grande lavoro di tutti i soggetti coinvolti per il benessere dell’intera comunità scolastica.



“Il nuovo menù è il risultato di un processo partecipato di confronto e condivisione costante, che sta dando come sempre i risultati sperati seppur con le difficoltà del momento – commenta il vice presidente della Commissione Mensa Teodorico Minicucci – E’ utile rammentare che il servizio di ristorazione scolastica è costantemente sotto osservazione da parte di tutti gli attori coinvolti. I commissari mensa (genitori ed insegnanti) ne seguono l’evoluzione e ne incentivano lo sviluppo attraverso un lavoro continuo di studio e valutazione,

sempre attento al rispetto delle regole. L’impegno costante che viene profuso in questa attività non porta nessun riconoscimento, solo la certezza di contribuire a far funzionare nel miglior modo possibile un servizio fondamentale per i nostri ragazzi, che per sua natura ha tante necessità e sfaccettature”.

“Voglio ringraziare tutti i soggetti coinvolti per il grande lavoro di confronto e collaborazione – aggiunge l’Assessora Miriam Delvecchio – Siamo soddisfatti del risultato raggiunto, ma soprattutto delle modalità di partecipazione e condivisione con cui si è lavorato tutti insieme, con l’esclusivo obiettivo del benessere di studenti e studentesse”.

