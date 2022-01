Roma, muore di freddo un altro senzatetto: è un romeno di 52 anni

Su segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i Carabinieri della Stazione Roma EUR sono intervenuti in viale del Tintoretto incrocio con via Laurentina ove, sotto il cavalcavia pedonale, è stato rinvenuto il cadavere di un cittadino romeno di 52 anni, senza fissa dimora. Il medico legale e personale sanitario 118 intervenuto sul posto non riscontravano segni di lesività riconducendo il decesso a sospetta ipotermia. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri della VII sezione del Nucleo Investigativo di via In Selci. La salma è stata traslata presso Istituto medicina legale del Policlinico di Tor Vergata di Roma.

