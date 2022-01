Bonus Psicologo 2022 nel Lazio

Il Bonus Psicologo non è stato inserito dal governo nella Manovra 2022, diversamente da quanto annunciato. La misura, proposta con un emendamento bipartisan, richiedeva un budget di 50 milioni di euro e puntava a facilitare l’accesso ai servizi psicologici a chi non se li può permettere, anche in seguito alla pandemia. Questo accade a livello nazionale. Nella Regione Lazio verrà invece istituito un fondo da 2,5 milioni di euro, dedicato alla salute mentale e alla prevenzione dei disagi psichici nei giovani e nelle fasce più deboli della popolazione. Una notizia che è stata apprezzata sia dagli addetti ai lavori sia dai cittadini stessi. Molte categorie sono state messe a dura prova dal Covid, ma spesso non hanno le risorse finanziare per affrontare una terapia psicologia e non riescono a vedere una via d’uscita. Risparmiare oggi potrebbe voler dire spendere molto di più domani poiché alcune problematiche con il tempo si aggraverebbero.

Il supporto da parte di enti come le regioni ad iniziative di supporto psicologico dimostra quanto quest’ultimo sia importante nella vita quotidiana e sprona chi ha ancora dei dubbi a richiederlo. Il benessere psicologico è un diritto di tutti e non un privilegio di pochi.

Stanziare un fondo per l’aiuto terapeutico è anche un passo in più verso la democratizzazione della psicologia e il riconoscimento della sua validità per il raggiungimento della salute mentale.

Le famiglie che intendono usufruire di questa misura regionale potranno richiedere un voucher presso la rete sanitaria pubblica del Lazio per la prestazione di psicologi e psichiatri.

Eleonora Persichetti

