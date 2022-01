STADIO DI DOMIZIANO , STUPOR MUNDI

CONTINUO A STUPIRMI DEL FATTO CHE LO STADIO IN TRAVERTINO E LATERIZI PER 35MILA SPETTATORI, ADORNO DI STATUE (TRA CUI IL NOTISSIMO “PASQUINO”) COSTRUITO DA DOMIZIANO POCO MENO DI DUEMILA ANNI FA, UNA DELLE MERAVIGLIE DI ROMA E DEL MONDO ANTICO, PERALTRO TEMPIO DELL’AGONISMO E DEI GIOCHI DI TRADIZIONE PER SECOLI, GIUNTO SINO A NOI ATTRAVERSO LA TRASFORMAZIONE BAROCCA DI BERNINI, SIA RIMASTO OBSOLETO SINO AI NOSTRI GIORNI. ADDIRITTURA STUDIATO DA RODOLFO LANCIANI DURANTE GLI SCAVI OTTOCENTESCHI E RISCOPERTO E PRESERVATO DALL’ARCHITETTURA FASCISTA NEL 1936. PERSA ANCHE LA GRANDE OCCASIONE DEI GIOCHI OLIMPICI DEL 1960, LO STADIO MORE GRECO PIU’ BELLO DI SEMPRE, TORNERA’ A SPLENDERE PER LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI “COMUNICARE LO SPORT” (GIOVEDI’ 14 PV – ORE 11). CON NOI CI SARANNO NELLO SPIRITO E NON SOLO I MAESTRI, COLORO CHE HANNO TRASFORMATO IN LEGGENDE LE GESTA SPORTIVE E TRASFERITO LA CULTURA DELLO SPORT TRA LE PAGINE PIU’ BELLE DELLA LETTERATURA, CON I LORO RACCONTI, SCRITTI, IN VOCE, IN IMMAGINI, SEMPRE CAPACI DI SUSCITARE STRAORDINARIE EMOZIONI, EMULATIVE PULSIONI , SALVIFICHE VISIONI , FORTI MOTIVAZIONI PER AFFRONTARE LA VITA DI OGNI GIORNO O L’INFINITO FUTURO…

Mi piace: Mi piace Caricamento...