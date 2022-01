Latina, rientro in aula “al freddo e al gelo” per alcuni licei

Ieri, la maggior parte degli studenti italiani sono tornati in classe dopo la pausa natalizia. Moltissime le polemiche in merito alla riapertura dato l’aumento dei contagi da Covid, ma le decisioni del governo sono ferme: tutti in presenza. Per alcuni, il timore del virus non è stata la sola preoccupazione odierna, a questo si è aggiunto il problema del riscaldamento. Parliamo del liceo classico Alighieri e del liceo Majorana di Latina dove stamattina gli studenti hanno trovato una brutta sorpresa. Le aule erano fredde così come i corridoi e gli ambienti comuni. La causa non è una mancata accensione del riscaldamento, bensì un malfunzionamento. Purtroppo, non è la prima volta che succede. Già prima della fine dell’anno il riscaldamento aveva dato problemi; studenti e genitori avevano protestato per la situazione insostenibile ed erano stati poi rassicurati dalla Provincia – la competenza dei licei è provinciale – che il guasto sarebbe stato riparato. Anche oggi, dopo alcune ore di disagio, ha ripreso a funzionare. Non sono mancate le polemiche anche sui canali social. Nel mese di dicembre i ragazzi avevano scioperato per i caloriferi spenti, visto il prolungarsi della condizione disagiata. Ad aggravare il tutto, la forte discesa delle temperature di questi giorni.

Eleonora Persichetti

