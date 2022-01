Anzio MMXXII, calendario culturale in distribuzione

Nuove fotografie di ineguagliabile bellezza, scattate dai droni, immagini delle meraviglie subacquee di Anzio, la storia, la cultura, le tradizioni del territorio e due imperdibili ricette, messe nero su bianco dal Ristorante Turcotto, con la pluripremiata Minestra dei Pescatori De.C.O. con gli sgavaglioni e con gli Spaghetti alici di Anzio e pecorino. Tutto questo e molto altro è ANZIO MMXXII, il nuovo Calendario Culturale della Città di Anzio, dal 13 gennaio in distribuzione gratuita all’Ufficio del Turista, in Piazza Pia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, promosso dal Sindaco, Candido De Angelis e dall’Assessore alla Scuola e Cultura, Laura Nolfi, realizzato dall’Ufficio Promozione Territoriale e Comunicazione Istituzionale dell’Ente, in collaborazione amichevole di diversi fotoreporter del territorio (Giuseppe Mercuri, Giovanni Iannozzi, Alessandro Sepe, Maria Teresa Barone, Claudio Savioli). Il progetto grafico è stato realizzato dallo Studio Creativo Giovanni Iannozzi e la stampa dalla storica Tipografia Marina.

“Dopo il positivo riscontro delle prime due edizioni, – scrive il Sindaco, Candido De Angelis, nella presentazione dell’iniziativa editoriale – anche nel 2022 prosegue il progetto del Calendario Culturale della Città di Anzio, nato per promuovere la storia, il patrimonio archeologico e naturalistico, le antiche tradizioni, le importanti rassegne culturali, il nostro pescato e la nostra eccellente cucina marinara, riconosciuta a livello internazionale. Il nuovo anno, grazie alla scienza ed alla ricerca, auspichiamo essere quello della definitiva rinascita, con l’Amministrazione Comunale impegnata a raggiungere tutti gli ambiziosi obiettivi, contenuti nel nuovo Bilancio di previsione, per una migliore qualità della vita e per lo sviluppo del nostro territorio. Ringrazio, per il positivo contributo, i fotografi e tutti coloro che hanno collaborato al progetto promosso ed ottimamente coordinato dall’Ente. Auguro a tutti un 2022 all’insegna della salute e della serenità, con la consapevolezza che torneremo a condividere tutte le bellezze e le eccellenze della nostra amatissima Anzio”.

Per la prima volta, nella pagina dedicata al mese di ottobre, il Ristorante Turcotto ha svelato tutti i segreti e la ricetta dettagliata, passo per passo, per preparare la rinomata minestra dei pescatori anziati, che ha ottenuto l’ambito riconoscimento del marchio di Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.). Il mese di aprile, invece, con un esclusivo servizio fotografico, è stato dedicato agli Spaghetti con le alici di Anzio e pecorino.

“Quanto è bello condividere con tutti Voi, sulla terza edizione del Calendario 2022, – scrive l’Assessore alla Scuola e Cultura, Laura Nolfi – le meraviglie della nostra amata Città e le emozionanti immagini di alcuni importanti eventi culturali del 2021, come il Convegno Internazionale Dante Pater, Anzio Film Fest al Parco del Vallo Latino Volsco, Occidente al Parco della Villa di Nerone e le opere d’arte della rassegna Shingle, con tanti giovani protagonisti, magistralmente guidati da Andrea Mingiacchi, in Piazzale Marinai d’Italia. La valorizzazione del Parco del Vallo Latino Volsco, che affonda le sue radici in tremila anni di storia, frequentatissimo dai cittadini e dai turisti, ben gestito dal Comitato Santa Teresa, è un obiettivo raggiunto, con innumerevoli iniziative di alto spessore culturale, che ci accompagneranno anche per il 2022. E poi la pagina dedicata allo Sbarco, al nostro Santo Patrono, al Museo Civico Archeologico ed alla nostra insuperabile cucina marinara, con le – opere d’arte – create dal Turcotto, il più antico ristorante di Anzio, che ringrazio per la collaborazione e per aver messo nero su bianco tutti i segreti della pluripremiata Minestra dei Pescatori Anziati. Ogni mese, quindi, è un viaggio evocativo nel nostro patrimonio culturale, un percorso della memoria storica, alla scoperta dei colori, dei profumi, dei sapori e delle tante eccellenze del nostro territorio”.

ANZIO MMXXII, per sfogliarlo online: https://www.flipsnack.com/studioian/calendario-anzio-2022.html

