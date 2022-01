Palestrina, in fiamme una casa di legno in via Fratelli Bandiera: rinvenuto corpo senza vita di una donna

Fiamme sulla Palestrina, rinvenuto corpo senza vita di una donna. E’ successo questa mattina, intorno alle ore 7,43 al civico 4 di via Fratelli Bandiera. Allarmata la sala operativa dei vigili del fuoco di via Genova, è stata inviata la squadra VVF (24/A) con a seguito l’autobotte (AB12) per le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area. Durante l’intervento, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di una persona. Si tratta di donna, italiana di 82 anni. Presenti anche i carabinieri, i sanitari del 118, e gli agenti della polizia municipale per i profili di competenza.

