Appia, incendio all’interno di una struttura psichiatrica minorile

Fiamme nella notte all’interno di una struttura psichiatrica minorile in via Appia Nuova a Roma. Il rogo si è sviluppato verso le 23 in un locale dormitorio al primo piano, reso inagibile a causa delle fiamme. Sul posto, per spegnere l’incendio, i vigili del Fuoco di Tuscolano con il carro autoprotettori: una volta che i pompieri si sono resi conto che i pazienti e il personale sanitario erano in sicurezza, si sono prodigati per spegnere le fiamme prima che avviluppassero l’intero edificio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e il personale del 118. Indagini sono in corso sulla natura dell’incendio, ancora da chiarire se sia stato frutto di un incidente o di un atto deliberato.

