Fondi Rigenerazione Urbana, Bruognolo: complimenti agli amministratori della Lega di Anzio,Marino, Nettuno e Palestrina

Il Ministero dell’Interno ha destinato complessivamente 28 milioni di euro ai Comuni di Anzio, Marino, Nettuno e Palestrina nell’ambito del Piano nazionale per la rigenerazione urbana. Si tratta di risorse importanti che saranno impegnate per superare problemi di degrado urbano e ambientale e che renderanno ancora più belle le città. Un plauso va quindi agli amministratori locali della Lega e ai tecnici comunali che hanno predisposto i progetti. Un ringraziamento va invece ai membri della Lega presenti nel Governo ed in particolare al nostro coordinatore regionale l’On. Claudio Durigon.Così in una nota Tony Bruognolo, segretario politico Lega Provincia Roma Sud. Roma, 8 gennaio 2021 Responsabile Comunicazione Lega Provincia Roma: Massimiliano Tommasi 3331255908

Mi piace: Mi piace Caricamento...