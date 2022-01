Disservizi Tamponi Antigenici per studenti, Greci (Lega) : Comune Velletri estenda servizio in tutte le farmacie comunali

Il Comune di Velletri ha organizzato, per questo fine settimana, il servizio di tamponi antigenici gratuiti per gli studenti che lunedì riprenderanno l’attività scolastica in presenza. L’iniziativa del sindaco Pocci sarebbe anche lodevole, se, però ,fosse stata organizzata nel modo corretto. Il servizio attualmente infatti viene erogato in una sola farmacia comunale ed il fatto sta creando problemi di assembramento con il rischio di possibili contagi tra gli studenti. A questo si somma il fatto che al numero indicato per le informazioni e le prenotazioni non risponde nessuno. Per questi motivi , al fine di mitigare i disservizi,ho protocollato urgentemente in Comune una richiesta per estendere il servizio anche nelle altre due farmacie comunali. Così, in una nota, Giorgio Greci, capogruppo della Lega nel Consiglio Comunale di Velletri.

