Discarica Roncigliano, il Sindaco di Ariccia Staccoli: no alla decisione di Gualtieri di prorogare l’ordinanza

Desidero ringraziare il Sindaco di Roma Gualtieri per averci ospitato in Campidoglio, cortesia istituzionale che ci fu negata dalla sua precedessora. Un cambiamento nei rapporti che ho apprezzato. Quel che non è cambiata però, purtroppo, è la posizione del neo sindaco della Capitale nei confronti della discarica di Roncigliano. Gualtieri ci ha infatti comunicato la volontà di prorogare l’ordinanza che ne sancisce la riapertura. Una decisione che non mi piace, e che non ho intenzione di avallare, perchè in ballo c’è la salute delle persone che vivono nella zona dei Castelli Romani. Sono pronto, insieme agli altri sindaci, alle associazioni e ai comitati cittadini che condividono la mia preoccupazione, ad intraprendere qualsivoglia azione utile a fermare quel che considero un vero e proprio attacco al nostro territorio. Così, in una nota Gianluca Staccoli, sindaco di Ariccia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...