Ardea, sold out per la giornata di prevenzione del 13 Gennaio

Il Comune di Ardea informa di aver raggiunto il massimo delle prenotazioni per la giornata di prevenzione che si svolgerà in sala consiliare giovedì 13 Gennaio.

“Relativamente ad alcune domande che avete posto, – dichiara l’assessore Alessandro Possidoni – vi confermo che il test rapido della glicemia e dei trigliceridi verrà effettuato direttamente in sala consiliare ed il risultato verrà consegnato in 5-10 minuti. Ricordate di rimanere a digiuno circa 2 ore prima. Anche per questa giornata, abbiamo riempito rapidamente tutti i posti liberi, confermando l’attenzione e l’interesse dei cittadini nei confronti di questi argomenti”.

“La prossima giornata di prevenzione sarà a Febbraio e a breve vi darò i dettagli: probabilmente in quest’altro incontro avremo la disponibilità anche di uno screening visivo.Come vedete, cerchiamo di aggiungere ogni volta i servizi offerti per rispondere alle esigenze e alle richieste dei cittadini e cercare di intercettare disturbi ancora nello stadio inziale. Se avete suggerimenti o proposte per le prossime giornate di prevenzione scrivetelo nei commenti”.

