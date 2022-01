Roma, festività natalizie: rafforzati i controlli anti-abusivismo commerciale

Nel corso delle festività natalizie, la Polizia Locale ha predisposto un piano rafforzato di controlli per contrastare i fenomeni illeciti legati all’abusivismo commerciale, con specifica attenzione alle località a maggiore vocazione turistica. Gli agenti del I Gruppo “Trevi” e “Prati” sono stati impegnati in mirati accertamenti nel Centro Storico e nelle vie commerciali del quartiere Prati, nonché nelle aree limitrofe alla Basilica di San Pietro. Una particolare vigilanza ha riguardato l’area del Tridente, piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi, ma anche la zona della stazione Termini e del Colosseo. Le verifiche hanno portato al sequestro di circa 2000 articoli, perlopiù borse, portafogli , bigiotteria , giocattoli, ombrelli, accessori di telefonia, cappelli, cinte e capi di abbigliamento. Tra questi molti i prodotti contraffatti, con marchi falsi di note aziende della moda, posti sotto sequestro penale. Le verifiche sono tuttora in corso e proseguiranno nei prossimi giorni.

