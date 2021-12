Natale a Latina, sabato 1 gennaio nei giardini del palazzo comune il concerto del “violinista jedi” Andrea Casta

Natale Latina, nei Giardini del Palazzo Comunale, promosso dall’Amministrazione Comunale di Latina, con la direzione artistica e l’organizzazione di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, presenta, sabato 1 gennaio, Andrea Casta, conosciuto come il “violinista Jedi”, per il caratteristico archetto luminoso che evoca la spada laser di Star Wars. ll violinista si prepara a far viaggiare gli spettatori con effetti immersivi tra natura e futuro creati in simbiosi al percorso musicale crossover che va da alcuni classici rivisitati (dai Queen a Bowie, da Morricone a Battisti) fino alle canzoni pop-dance che rappresentano le produzioni originali di Andrea (Double Sun, The River e tante altre). La musica del suo violino, accompagnata da un sound designer, attraverso momenti acustici e ospiti speciali a duettare sul palco, sarà completata dai contenuti visual che avvolgeranno il pubblico, per un viaggio un viaggio tra paesaggi suggestivi, capolavori artistici e ricordi del lockdown.

Lo stop dovuto alla pandemia ha stimolato la creatività di Andrea che, negli ultimi anni, si è esibito anche nei panni del Comandante AJ, il protagonista del concept album fantascientifico “The Space Violin Project” che, con canzoni ed episodi video, proietta lo spettatore nel 2235. Casta, già dalla scorsa estate, ha ricominciato a girare il mondo dopo la pausa forzata. Adesso, con la sua luce in musica è pronto a sbarcare negli spazi più prestigiosi dedicati ai concerti. I Club e teatri italiani lo vedranno protagonista e dopo aver inaugurato i Mondiali di Sci di Cortina 2021, in Eurovisione, dedicando all’evento e agli atleti anche il brano inedito “Faster & Beyond”, torna con le sue iconiche performance tra montagna e sport che raccontano la relazione tra uomo e natura: il 18 dicembre è stato la special guest del tradizionale slalom gigante di Coppa del Mondo di Sci Alpino che, dopo un’edizione a porte chiuse, ha riaperto al pubblico in presenza lo spettacolo della Gran Risa in Alta Badia. Andrea Casta è prodotto da Vincenzo Berti & Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Ingresso gratuito su prenotazione: www.Comune.Latina.It

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le normative AntiCovid 19

Mi piace: Mi piace Caricamento...