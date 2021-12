Tangenziale Est, rinnovato il divieto di transito notturno dal 1° gennaio al 30 giugno 2022

Il provvedimento è stato adottato al fine di contenere l’inquinamento acustico e ambientale.

Questi i tratti interdetti:

a) sulla “Sopraelevata”, nelle carreggiate di scorrimento comprese tra Viale Castrense altezza via Nola, Circonvallazione Tiburtina altezza Largo Settimio Passamonti e Via Prenestina altezza via Bartolomeo Colleoni;

b) sulla Circonvallazione Salaria, nel tratto tra Via delle Valli – Via Nomentana.

Esentati dal divieto:

– Veicoli muniti del contrassegno per persone disabili previsto dal D.P.R. n. 503 del 24/07/96

– Mezzi adibiti al trasporto disabili

– Servizio ambulanze

– Trasporto di sangue e organi

– Mezzi di Trasporto Pubblico Locale

– Taxi

– Autovetture a noleggio con conducente (NCC), art. 11 comma 3 L.15/01/1992 n.21

– Mezzi addetti alla pulizia delle strade

– Veicoli del soccorso pubblico, quelli delle forze dell’ordine e della Polizia Locale di Roma Capitale

– Veicoli adibiti alle attività di Sorveglianza, Monitoraggio, Pronto Intervento e Manutenzione di competenza del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana.

La qualità dell’aria evidenzia inoltre, per i prossimi giorni, una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti atmosferici.

Sono stati adottati i Provvedimenti per la Prevenzione e Contenimento dell’Inquinamento Atmosferico:

– Determinazione Dirigenziale n. 1972 del 29 dicembre 2021 di Informazione alla cittadinanza

– Determinazione Dirigenziale n. 1973 del 29 dicembre 2021 di Decongestione Veicolare