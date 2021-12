Sassaiole contro personale sanitario e utenti. Fratelli d’Italia: “I rom mettono in ginocchio il Santa Maria della Pietà” 

(MeridianaNotizie) Roma, 30 dicembre 2021 – “Operatori sanitari minacciati o aggredito con lanci di bottiglie, sassaiole e roghi in mezzo alla strada. I continui pericoli causati dai nomadi ospitati dal campo rom di Casal Lombroso sia al personale che ai pazienti che si recano presso il presidio sanitario non sono più tollerabili ed hanno raggiunto proporzioni ideali per le quali anche chi si reca sul posto per una semplice visita medica o semplicemente per rinnovare la propria carta identità vede messa a repentaglio la propria vita. Una situazione che ormai è allo sbando e non è più tollerabile. Invece inutile prediche e sermoni, chiediamo al Sindaco Gualtieri un’azione immediata volta a tutelare la vita delle persone che operano e si recano al Santa Maria della Pietà, tanto una iniziativa ormai non più procrastinabile affinché di responsabili l’Italia aggressioni vengano assicurati alla giustizia”.

Così in una nota gli esponenti romani di Fratelli d’Italia Stefano Erbaggi ed Alessandra Consorti, i Consiglieri del Municipio XIV Stefano Oddo e Valentina Torresi (FdI).

