LE TOMBE DEGLI ATLETI

MI SOVVIENE UN PENSIERO… IERI, I SOCI DELL’ASAI HANNO RESO OMAGGIO AD ADOLFO CONSOLINI, VISITANDONE LA TOMBA TENUTA CON CURA IN QUEL DI COSTERMANO. IERI, ANCORA DUEMILA ANNI FA, I VINCITORI OLIMPICI ERANO TUTTI ACCOMPAGNATI IN BOREA DA GRANDI ONORI E RICORDATI DA IMPORTANTI SEPOLTURE… OGGI, MOLTI DEI PROTAGONISTI, CAMPIONI MEDAGLIATI ED OSANNATI IN VITA, GIACCIONO DIMENTICATI O SE NE IGNORA ADDIRITTURA LA FINE, LASCIATI NELLA COMPLETA SOLITUDINE. CARE RAGAZZE E RAGAZZI, FORSE ABBIAMO ANCORA UN DOVERE DA COMPIERE, DOPO AVER RICORDATO I PROTAGONISTI DEL XVII GIOCHI DI ROMA 1960.

CHE NE DITE ?

