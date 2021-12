Trasporti: come muoversi a Roma durante le feste, riapre la stazione Policlinico della metro B

In vigore fino al 9 gennaio 2022 il Piano del trasporto pubblico predisposto dalla Giunta in occasione delle festività natalizie. Il Piano prevede una serie di interventi importanti sulla rete, grazie ad una sinergia tra Atac e Agenzia Roma servizi per la mobilità, finalizzati a soddisfare la crescente richiesta di spostamenti nel periodo festivo, in particolare tra le zone esterne della città verso il centro storico e verso i grandi attrattori commerciali, turistici, culturali e della cristianità. In questa direzione va anche la misura di rafforzare le vigenti normative sulla Ztl che limitano l’accessibilità al trasporto privato.

Tra i vari interventi: l’intensificazione delle linee bus; il rafforzamento della Ztl, l’estensione del servizio delle linee elettriche 100 e 119 e il potenziamento delle linee metropolitane A e B-B1 che, ad esempio, la notte del 31 dicembre effettueranno servizio fino alle 2.30.

Da sottolineare, infine, l’iniziativa dei Buoni Viaggio: le donne a partire dai 18 anni, gli uomini dai 18 ai 26 anni, tutti gli over 60 e le persone maggiorenni con disabilità hanno la possibilità di usufruire di uno sconto del 50%, pagando con carta di credito e bancomat, sul costo di ogni singola corsa Taxi/NCC fino ad un massimo di 20 euro a viaggio. Sono ammessi al beneficio i residenti a Roma previa registrazione sulla pagina: buoniviaggioroma.romamobilita.it .

Tutti i dettagli del Piano trasporti

Intanto da oggi, giovedì 23 dicembre, sono in servizio 70 nuovi bus ibridi. Una fornitura che ha portato a termine il progetto di sostituzione di circa 100 vetture Euro 3 – di anzianità tra 15 e 18 anni – con altrettante vetture ibride Euro 6, con conseguente riduzione dell’impatto inquinante. Tutte le caratteristiche dei nuovi mezzi su strada.

E oggi, venerdì 24 dicembre, conclusi in anticipo i lavori di manutenzione e ristrutturazione, riapre la stazione Policlinico della metro B. Vedi la news sul sito Atac. Tra gli interventi portati a termine, la sostituzione di ascensori e scale mobili.

