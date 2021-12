Cinghiali, Aurigemma (Fdi): Approvato emendamento per contenimento e tutela patrimonio agricolo

“Durante la discussione in consiglio regionale della legge di stabilità, è stato approvato un importante emendamento, da me presentato, al fine di proteggere le colture in atto dalle continue invasioni dei cinghiali, che prevede la possibilità di abbattimenti selettivi anche al di fuori di periodi e degli orari, come previsto dalla legge 248 del 2005, attuando piani di abbattimento speciali entro le 48 ore dalla comprovata emergenza all’interno dei terreni, autorizzando anche i proprietari o i conduttori, purché siano muniti di licenza per l’esercizio venatorio. In questo modo, si tutela il patrimonio agricolo, mettendo in campo azioni di contenimento, naturalmente in linea con le norme nazionali e regionali. Questo emendamento risponde alle istanze provenienti dal settore agricolo, che da tempo chiede misure precise e concrete per la valorizzazione e la tutela di un comparto, di assoluta rilevanza per la nostra regione”

Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma

