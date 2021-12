Capodanno, il 1° gennaio a Roma sarà “Capodarte 2022”

Presentata Roma Capodarte 2022: la città rinasce nel segno della cultura, dopo che la pandemia ha pesantemente colpito il settore. Nel primo giorno dell’anno nuovo importanti personalità del mondo dell’arte, del cinema, della musica, della letteratura e del teatro offrono il loro tempo per incontrare il pubblico e condividere l’inizio del 2022.

Qualche nome: Giovanni Allevi, Luca Barbareschi, Marco Bellocchio, Francesco Bruni, Andrea Carandini, Ascanio Celestini, Teresa Ciabatti, Stefano Di Battista, Paolo Di Paolo, Ilaria Gaspari, Raffaella Lebboroni, Loredana Lipperini, Giuliano Montaldo, Silvio Orlando, Daria Paoletta, Sandra Petrignani, Nicola Piovani, Christian Raimo, Lidia Ravera, Sergio Rubini, Vittorio Sgarbi, Paola Soriga, Claudio Strinati, Carola Susani, Mario Tozzi. Sabato 1° gennaio, a partire dalle 15, incontreranno spettatori e visitatori in una cinquantina di spazi distribuiti su tutto il territorio cittadino: biblioteche comunali, musei civici, teatri, cinema. E in altri luoghi della cultura aperti per l’occasione. Tra questi l’area archeologica dei Fori imperiali, il Palazzo delle Esposizioni, il Macro, l’Auditorium.

Il Capodanno “per ripartire” all’insegna della cultura è promosso da Roma Capitale (Assessorato alla Cultura) con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma, la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali e le istituzioni del “tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea”: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Casa del Cinema, Fondazione Cinema per Roma, Fondazione Musica per Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Teatro dell’Opera di Roma, Associazione Teatro di Roma, e poi ancora Nuovo Cinema Aquila, Cinema Troisi e Teatro Eliseo. Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.

Ingresso consentito nel rispetto della vigente normativa sulle misure di contrasto e contenimento del Covid-19. Su culture.roma.it, tutto quello che c’è da sapere su Capodarte 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...