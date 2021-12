Campidoglio: delibere su affrancazioni e lavori pubblici

La Giunta Capitolina ha approvato una serie di delibere all’ordine del giorno. Tra queste: scioglimento dei vincoli per le affrancazioni dopo venti anni in diritto di proprietà; provvedimenti relativi a progetti di manutenzione straordinaria di cinque edifici scolastici e del Polo Multiservizi Marconi; progetto definitivo per risanamento strutturale e manutenzione straordinaria del cavalcavia di via Giulio Rocco, nel Municipio VIII.

