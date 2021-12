Tor Vergata, fiamme all’ennesimo autobus Atac

Ancora un autobus a fuoco a Roma. Attimi di paura questa mattina nella Capitale, dove intorno alle 8:50, un autobus Atac della linea 20 ha preso fuoco mentre passava su via Oxford, all’altezza del civico 81. Sul posto, per domare il rogo, davvero spaventoso, sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Roma: incendio al bus Atac, danneggiate anche auto in sosta

Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma le fiamme che si sono sprigionate dal vano motore hanno completamente distrutto la vettura di proprietà dell’Atac e recato alcuni danni ad alcune auto in sosta nell’area limitrofa all’incendio. Presenti anche gli agenti di Roma Capitale, i Carabinieri e la Polizia di Stato.

Le cause sono ancora da accertare. I casi di incendio di vetture in servizio nel corso del 2021, rende noto Atac, sono stati complessivamente 8, di cui 7 distruttivi e uno recuperabile. In totale, nel corso del 2021, i casi di incendi distruttivi sono diminuiti del 53 per cento rispetto al 2020, e dell’85 per cento rispetto al 2018.

Le ripercussioni al traffico

In particolare le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Torri, sono intervenute per la gestione della viabilità e per assicurare la sicurezza della circolazione stradale. Per ciò che riguarda il bus andato a fuoco si tratta della linea 20.

Mi piace: Mi piace Caricamento...