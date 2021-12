Maccarese, incendio in una casa cantoniera abbandonata: morta carbonizzata una donna

Fiamme in uno stabile abbandonato, morta carbonizzata una donna. Macabro ritrovamento sul litorale romano questa mattina, intorno alle ore 6.30, al civico 28 di via della Muratella Mezzana, nella zona di Maccarese, dove una donna è stata trovata morta all’interno di una casa cantoniera abbandonata. Sconosciuta al momento l’identità della donna, tra le prime ipotesi quella che si tratti di una senza fissa dimora che giaceva all’interno di uno dei locali, con tutta probabilità per ripararsi dal freddo. Sul posto oltre agli operatori sanitati del 118, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostiense, che hanno estratto, durante le operazioni di spegnimento, il corpo esamine di una donna.

