Municipio II. Angelilli-Erbaggi (FdI): “Alessandro De Feo in squadra”

“Siamo contenti di dare il benvenuto nel nostro gruppo ad Alessandro De Feo, già candidato alle recenti amministrative con Fratelli d’Italia. Un elemento importante che si aggiunge alla nostra squadra impegnata nel continuare nel processo di radicamento di FdI sul territorio per portare avanti le istanze tra i cittadini e nell’aula municipale con i Consiglieri Holljwer Paolo e Sandra Bertucci. Ringraziamo Alessandro De Feo per la sua disponibilità e gli auguriamo buon lavoro”. Così in una nota Roberta Angelilli, esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia, Stefano Erbaggi, direttivo romano di Fratelli d’Italia.

Ad Alessandro il nostro ringraziamento e benvenuto” così Holljwer Paolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio II, e Sandra Bertucci, Presidente della Commissione Trasparenza. “Con l’arrivo di Alessandro De Feo, la nostra squadra in Municipio II sarà ancora più forte e combattiva e ci permetterà di aumentare il dialogo tra istituzione e territorio.

