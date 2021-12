L’Ospedale dei Castelli sabato 18 dicembre compie 3 anni

Sabato 18 dicembre l’ospedale dei Castelli compie 3 anni e li celebra con l’attivazione del servizio di emodinamica e l’esecuzione della prima procedura di cardiologia interventistica.

Saranno presenti il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il vice Presidente Daniele Leodori, l’Ass. alla Sanità e integrazione Socio-sanitaria Alessio D’Amato e il Commissario Straordinario Narciso Mostarda.

La prima procedura in programma per le ore 8.00, eseguita dal dott. Domenico Zardi, sarà registrata e trasmessa nella sala riunioni dell’Ospedale dei Castelli alle ore 9.30 con la descrizione del dott. Giuseppe Pajes, direttore UOC Cardiologia.



Lo comunica in una nota la direzione generale della Asl Roma 6.

